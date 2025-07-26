Diyarbakır'da 58 çiftçi bireysel sulama hibesinden yararlandı

Diyarbakır'da, Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği Programı kapsamında 58 üreticiyle hibe sözleşmesi imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen programın 2025 yılı 20. etabında hibe sözleşmesi imzalama süreci 3 Temmuz'da tamamlandı.

Bu kapsamda hibe almaya hak kazanan 58 üreticiyle sözleşme imzalandı. Projelerle 14 bin 437 dekar alanda basınçlı sulama sistemi kurulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu projelere toplam 38 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

Program kapsamında bugüne kadar Diyarbakır'da 2 bin 344 projeye destek verildi, 331 bin 224 dekar alanda basınçlı sulama sistemi kuruldu.

Üreticilere sağlanan toplam 109 milyon lira tutarındaki desteğin bugünkü değeri yaklaşık 715 milyon lirayı buluyor.