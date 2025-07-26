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        Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:14 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:14
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        Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
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        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmelere göre, bugün gök gürültülü sağanağın Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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