Diyarbakır Valisi Su, Hacı Abdurrahman Enç Külliyesinin açılışını yaptı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, merhum iş insanı Hacı Abdurrahman Enç adına yaptırılan külliyenin açılışını gerçekleştirdi.



Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde 6 yıl önce yapımına başlanan ve bu yıl tamamlanan cami ve külliyenin açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali Su, külliyenin yapımını üstlenen Enç ailesine teşekkür etti.

Güzel bir hizmetin açılışı için bir araya geldiklerini ifade eden Su, "Hem kamu hem de özel sektör eliyle birçok hizmet yapılıyor. Bugün de özel sektör eliyle yapılan Hacı Abdurrahman Enç adına ithaf edilmiş külliyenin açılışında beraberiz. Hayır yapmak çok önemli." dedi.

Su, çok amaçlı olarak yapılan bu yerleşkeden bölge halkının da istifade edeceğini belirtti.

Diyarbakır Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun okuduğu duanın ardından kurdele kesilerek, külliyenin açılışı yapıldı.



Programa, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.













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