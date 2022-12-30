Diyarbakır'da öğrenciler için "Oku-Yorum, Yazı-Yorum" etkinliği gerçekleştirildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da eleştirel okuma yarışmasına hazırlanan öğrenciler için "Oku-Yorum, Yazı-Yorum" etkinliği yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün başlattığı ve Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi'nin de katıldığı "Oku-Yorum, Yazı-Yorum" eleştirel okuma yarışması için hazırlanan öğrencilere yönelik Sur ilçesindeki Dicle Üniversitesi (DÜ) Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, yazar Nazan Bekiroğlu'nun "Mor Mürekkep" kitabındaki alıntıları, okulun öğrencileri kendi yorumlarıyla Türkçe, İngilizce, Almanca, Kürtçe, Farsça ve Arapça seslendirdi.

Daha sonra öğrenciler, Ahmet Mithat Efendi'nin "Felatun Bey ile Rakım Efendi" kitabından uyarlanan tek perdelik oyunu sahneledi.

Etkinlikte konuşan okulun edebiyat öğretmeni Nesrin Kars Taş, öğrencilerinin Sosyal Bilimler Liseleri arası "Oku- Yorum, Yazı- Yorum" eleştirel okuma yarışmasına hazırlandığını söyledi.

Öğrencilerinin okuduğu kitaplardan çeşitli etkinlikler yaptığını aktaran Taş, şunları kaydetti:

"Bugün de etkinliklerinin kapanışını gerçekleştirdik. Proje yaklaşık 2 aylık bir süreyi kapsıyor. Bu süre boyunca bir çok etkinlik yaptık. İlk aşamada 'Oku-Yorum' bölümü var ve bu etkinlikle birlikte bitiyor. İkinci aşamada ise 'Yazı-Yorum' kısmı gerçekleşecek. Öğrencilerimiz yazdıkları eserlerle kendilerini göstermeye çalışacaklar."

Öğrencilerden Simanur Savcı ise "Proje kapsamında 2 ay boyunca çalıştık. Toplam 5 kitabımız vardı ve bu kitaplardan etkinlikler yaptık. Paneller, açık oturumlar, tiyatro bir çok etkinlik yaptık." dedi.

Etkinliğe, Yenişehir Milli Eğitim Müdürü İbrahim Üçköylüoğlu, öğrenci ve veliler de katıldı.





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