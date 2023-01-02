Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi personeline yönelik yangın tatbikatı yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Dicle Üniversitesi personeline yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, acil durum anında ve sonrasında yapılacaklara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerini sürdürüyor.

15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde itfaiye ekipleri, yangınlar, yangınların çıkış nedenleri, yangın çıkmaması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemlere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Merkezin bahçesinde ise üniversite personelinin katılımıyla yangın tatbikatı yapıldı.





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