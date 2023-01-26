Diyarbakır'da 26 okulun spor salonu yenilendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Yatırımları Protokolü kapsamında 26 okulda spor salonlarını yeniledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesi arasında yapılan protokol ile kent merkezi ve ilçelerde sporla ilgili altyapıyı güçlendirmek amacıyla okulların spor salonlarında yenileme çalışması yapıldı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kayapınar'da 8, Yenişehir'de 9, Bağlar'da 3, Silvan'da 2, Ergani, Çınar, Çüngüş ve Sur ilçelerinde birer okul olmak 26 okulda spor salonlarının zemin, iç dış boyalar, çatı, pota, voleybol direkleri, plastik seyirci koltukları, kapı ve pencerelerini yeniledi.

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