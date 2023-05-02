Diyarbakır'da Akademi Lise öğrencilerine kitap setleri dağıtıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitimlerine devam eden Hani ve Çüngüş Akademi Lise öğrencilerine sınava hazırlık kitap setleri hediye edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği, üniversiteye hazırlanan öğrencilere hediye ettiği kitaplar öğrencilere ulaştı.

Hani Hatuniye Akademi Lise öğrencilerine hediye kitap setleri ve hediye kupa bardakları Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday tarafından verildi.

Çüngüş Akademi Lisesi’nde eğitim gören öğrencilere de hediye kitapları eğitmenleri tarafından dağıtıldı.



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