Diyarbakır'da kadın kursiyerlerin ele emeği ürünleri sergilendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, kadın kursiyerlerin el emeğiyle hazırladıkları ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.



Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Aile Destek Merkezi iş birliğiyle düzenlenen sergide, yıl boyunca mesleki ve beceri kurslarına katılan kadınların el emeğiyle ürettiği ürünler sergilendi.

Sergiye katılan Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Umut Kasman, ürünleri hazırlayan kadın kursiyerleri tebrik etti.



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