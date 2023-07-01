Diyarbakır'da tarlada başlayıp bir bahçeye sıçrayan yangın hasara neden oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde tarlada başlayıp bir bahçeye sıçrayan yangında ekili alanlar ile meyve ağaçları zarar gördü.



Eğil ilçesi Dicle Barajı mevkiinde tarlada başlayan yangın büyüyerek bahçedeki meyve ağaçlarına sıçradı.

Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler çalışmasıyla söndürülen yangın, bazı buğday ve mercimek ekili alanlar ile bahçedeki ağaçlarda zarara yol açtı.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.