Diyarbakır'da tarlada başlayıp bir bahçeye sıçrayan yangın hasara neden oldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde tarlada başlayıp bir bahçeye sıçrayan yangında ekili alanlar ile meyve ağaçları zarar gördü.
Eğil ilçesi Dicle Barajı mevkiinde tarlada başlayan yangın büyüyerek bahçedeki meyve ağaçlarına sıçradı.
Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler çalışmasıyla söndürülen yangın, bazı buğday ve mercimek ekili alanlar ile bahçedeki ağaçlarda zarara yol açtı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.