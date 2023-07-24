Diyarbakır'da merkez ve kırsal mahallelerde asfalt çalışması devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4 merkez ve 13 kırsal mahallede yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için yürüttüğü çalışmada, kentin 17 ilçesinde grup yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez çalışmaları gerçekleştiriyor.

Vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak için grup mahalle yollarının genişliğini de artıran ekipler, altyapısı tamamlanan yollarda sathi asfalt kaplama çalışması yapıyor.

Daire Başkanlığınca eski Mardin Yolu'nu yeni Mardin Yolu'na bağlayan 4,5 kilometre uzunluğundaki caddede başlattığı yol genişletme ve yenileme çalışmalarına da devam ediliyor.

Kırklar Dağı, Ongözlü Köprü ve Keçi Burcu gibi kentin tarihi mekanlarıyla bağlantısı olan yolda 70 santimetre taş dolgu yapan ekipler, çalışmaların ardından sıcak asfalt serimine geçerek yolun Çarıklı Köprüsüne kadar olan bölümünü tamamladı.

Ayrıca, Çermik ilçesindeki 7,6 kilometre uzunluğundaki Çöplü Mahalle yolunda birinci kat sathi kaplama asfalt çalışması tamamlandı.

Silvan Bayrambaşı Mahallesi'nden Kulp Taşköprü ve Hazro ilçe merkezine bağlantı yolu olarak kullanılan 6,4 kilometre uzunluğundaki yolda birinci kat sathi kaplama çalışması tamamlandı.

Ergani Develi-Karaburçak grup mahalle yolu birinci kat sathi kaplama çalışmaları kapsamında ise 6 kilometre asfalt serildi.