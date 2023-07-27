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        Diyarbakır'da yapımı tamamlanan 5 sağlık merkezi törenle hizmete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:10
        Diyarbakır'da yapımı tamamlanan 5 sağlık merkezi törenle hizmete açıldı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yapımı tamamlanan 5 sağlık merkezi hizmete açıldı.

        Ergani'de inşası tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Saray Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Verem Savaş Dispanseri'nin açılışı dolayısıyla tören yapıldı.

        Ergan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde düzenlenen törende konuşan Vali Ali İhsan Su, kent merkezinde 1000 yataklı şehir hastanesi inşasının devam ettiğini belirterek, hastanenin yapımı tamamlandığında 5 yıldızlı konfora sahip olacağını söyledi.

        Çermik ilçesinde 50 yataklı devlet hastanesini bu yıl hizmete açacaklarını, Dicle ilçesinde 60, Hani ilçesinde ise 35 yataklı devlet hastanelerinin bu yıl içinde ihalesinin yapılacağını ifade eden Su, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kazandıracakları ek binanın da en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

        Su, bu hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        "Vatandaşlarımızın sağlık alanında her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik birçok yatırım gerçekleştirildi, gerçekleştirilmeye de devam ediyor. Vatandaşlarımız daha iyi imkanlar içerisinde daha fazla ekipman ve doktorla inşallah bu hizmeti almaya devam edecek." diyen Su, yatırımların hayırlı olmasını diledi.

        Vali Su, Büyükşehir Belediyesi olarak da tüm ilçelerde her alanda hizmet gerçekleştirmeye gayret ettiklerini dile getirerek, bu kapsamda birçok projelerinin olduğunu, bunların zamanla hayata geçeceğini sözlerine ekledi.

        İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu ise açılışı yapılan yatırımlardan Sağlıklı Hayat Merkezi'nin kentte bir ilk olduğunu belirtti.

        Pamukçu, "Bu yatırımların hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağlık Bakanımızın burada çok ciddi emekleri var, ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Kahraman sağlık ordumuza, fedakar sağlık çalışanlarımıza bu yatırımları emanet edeceğiz." dedi.

        Törende, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman ile Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan da konuşma yaptı.

        Daha sonra kurdele kesilerek 5 sağlık merkezinin açılışı yapıldı. Vali Su ve beraberindekiler sağlık merkezlerini gezdi, sunulacak hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

        Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve vatandaşlar katıldı.

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