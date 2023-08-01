Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren fizyoterapi teknikeri boğuldu Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren fizyoterapi teknikeri Hasan Kılıç (39) hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren fizyoterapi teknikeri Hasan Kılıç (39) hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla piknik yapmak için önceki gün ilçenin kırsal Kaya Mahallesi mevkisine giden Kılıç, serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi.

Akıntıya kapılan Kılıç bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Kılıç'ın cesedine ulaşıldı.

Kılıç'ın cenazesi Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde toprağa verildi.

2 çocuk babası Kılıç'ın Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde görev yaptığı öğrenildi.

- DÜ'den başsağlığı mesajı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünce yayımlanan taziye mesajında, "Dicle Üniversitesinde görevli personelimiz Hasan Kılıç'ın elim bir olay sonrası vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.