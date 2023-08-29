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        Çermik'in iki mahallesine paket içme suyu arıtma tesisi yapılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 12:46 Güncelleme: 29.08.2023 - 12:46
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        Çermik'in iki mahallesine paket içme suyu arıtma tesisi yapılıyor
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik ilçesine bağlı Baykal ve Sarıca mahallerine kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlamak için paket arıtma tesisleri kuruyor.

        Baykal ve Sarıca mahallerinde içme suyu sorununu çözmek için harekete geçen Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, iki mahalledeki kaynak suyunda yaptığı analizlerde demir ve alüminyum miktarlarının yüksek olduğunu tespit etti.

        Bunun üzerine ekipler, su kaynağından sağlıklı su üretmek amacıyla alüminyum ve demiri giderecek paket arıtma tesisleri kurma çalışmalarına başladı. Her iki tesis, 153 metreküp suyu arıtarak mahallede en az 100 haneye hizmet verecek.

        DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları inceleyerek teknik personelden bilgi aldı.

        Tesis sayesinde mahalleye daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu vereceklerini vurgulayan Tutşi, şöyle konuştu:

        "Bazı kırsal mahallelerde açtığımız sondajlar ve kaynak sularında suyun bulunduğu formasyondan kaynaklı arsenik demir alüminyum sülfat gibi bazı element ve mineraller normal değerlerin üstünde çıktığından kullanıma uygun olmayabiliyor. Bu paket arıtmalarla normalin üstünde olabilen bu element ve mineraller arıtılarak uluslararası normlara getirilerek sağlıklı su temini sağlanmış olunuyor. Sağlıklı su üretimi konusunda Türkiye'nin en güvenli kentlerinden biri olan Diyarbakır'da hizmetlerimize yeni birisini daha ekliyoruz. Baykal ve Sarıca mahallelerinde paket içme suyu arıtma tesisi kurarak vatandaşlarımıza standardı yüksek daha kaliteli su içmesini sağlayacağız."

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