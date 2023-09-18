Bağlar Belediyesi, "Has Havar bölgesinin imara açıldığı" iddialarını yalanladı

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Has Havar bölgesinin imara açıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük mahallesi olarak kabul edilen Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Has Havar bölgesinin imara açılacağı yönündeki spekülasyonların arsa ve konut fiyatlarını etkilediği gibi vatandaşları da mağdur ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Beyoğlu, vatandaşların arsa ve konut spekülasyonlarına karşı dikkati olmaları gerektiğini ifade etti.

Söz konusu bölgede herhangi bir imar çalışmasının olmadığını aktaran Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Mağdur olmamaları için vatandaşlarımızı dikkatli olmaya ve bu tür spekülasyonlara itibar etmemeye davet ediyoruz. Ne bizim belediyemizin ne de devletin ilgili birimlerinin bununla ilgili bir çalışması yok. Ortaya atılan iddia ve spekülasyonlar tamamen arsa ve konut fiyatları üzerinden rant elde etmeye yönelik. Kimse bunlara kanmasın, belediyemiz ile resmi kurum ve kuruluşlar dışında kimseye itibar edilmesin. Aksi takdirde telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaşanabilir."