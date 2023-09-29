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        Diyarbakır'da İtfaiye Haftası dolayısıyla yangın tatbikatı yapıldı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası kapsamında Ergani Gençlik Merkezinde yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:55 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:55
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        Diyarbakır'da İtfaiye Haftası dolayısıyla yangın tatbikatı yapıldı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası kapsamında Ergani Gençlik Merkezinde yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı, 25 Eylül-1 Ekim arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla acil durum anında ve sonrasında yapılacaklara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler düzenliyor.

        Ergani Gençlik Merkezindeki eğitim programında öğrencilere yangına müdahale konusunda teorik bilgiler verildi.

        Teorik eğitimin ardından öğretmenler ve öğrenciler, senaryo gereği çıkan yangına müdahale etti.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Bilgievleri ve 5 Nisan İlkokulunda eğitim gören öğrenciler de İtfaiye Haftası dolayısıyla Kayapınar ilçesinde yer alan İtfaiye İstasyonunu ziyaret etti.

        İtfaiye erleri öğrencilere istasyon sahasını gezdirerek, yangın anında ilk yapılması gerekenler ve yangın söndürme teknikleriyle ilgili bilgi verdi.

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