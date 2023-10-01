Diyarbakır'da babasını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen genç gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde babasını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla 16 yaşındaki genç, gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde babasını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla 16 yaşındaki genç, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde T.G. uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. T.G'nin cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
T.G'nin oğlu İ.G. babasını silahla vurarak öldürdüğünü öne sürerek, polise teslim oldu.