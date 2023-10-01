Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da babasını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen genç gözaltına alındı

        Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde babasını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla 16 yaşındaki genç, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 14:51 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da babasını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen genç gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde babasını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla 16 yaşındaki genç, gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde T.G. uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. T.G'nin cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        T.G'nin oğlu İ.G. babasını silahla vurarak öldürdüğünü öne sürerek, polise teslim oldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da sağlık ocağından hırsızlık yapılmasına ilişkin 3 zanlı tutukl...
        Diyarbakır'da sağlık ocağından hırsızlık yapılmasına ilişkin 3 zanlı tutukl...
        Türk Kızılay Sur Şubesi'nden öğrencilere kırtasiye desteği
        Türk Kızılay Sur Şubesi'nden öğrencilere kırtasiye desteği
        15 yaşındaki çocuk, uyuyan babasını başından vurarak öldürdü
        15 yaşındaki çocuk, uyuyan babasını başından vurarak öldürdü
        Düğün salonuna girerken silahlı saldırıda yaralanan damat, 25 gün sonra evl...
        Düğün salonuna girerken silahlı saldırıda yaralanan damat, 25 gün sonra evl...
        Diyarbakır´da 350 bin 620 kök Hint keneviri ve skunk bitkisi, 121 kilo esra...
        Diyarbakır´da 350 bin 620 kök Hint keneviri ve skunk bitkisi, 121 kilo esra...
        Diyarbakır'daki Amida Höyük'te Artuklu Sarayı'nın doğu surlarının temeli or...
        Diyarbakır'daki Amida Höyük'te Artuklu Sarayı'nın doğu surlarının temeli or...