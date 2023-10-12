AK Parti Diyarbakır İl Başkan Vekili Ocak'tan İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklama

AK Parti Diyarbakır İl Başkan Vekili Mehmet Raşit Ocak, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini söyledi.

Ocak, İl başkanlığı binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Dünyanın, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasının altında yaşayan masum sivillerin acılarını gördüğünü aktaran Ocak, "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka, uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı, yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir." dedi.

Ocak, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini ifade etti. Ocak, şunları kaydetti:

"Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır."

Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmadıklarını dile getiren Ocak, "Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla daha 'adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı' tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.