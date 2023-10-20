Diyarbakır OSB'de kongre merkezi ile kreş ve gündüz bakımevinin açılışı yapıldı Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaptırılan "Mehmet Şirin Açar Kongre Merkezi" ve "Raif Türk Kreş ve Gündüz Bakımevi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaptırılan "Mehmet Şirin Açar Kongre Merkezi" ve "Raif Türk Kreş ve Gündüz Bakımevi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Diyarbakır OSB'de trafik kazasında hayatını kaybeden mühendis Mehmet Şirin Açar'ın isminin verildiği 500 kişi kapasiteli kongre merkezi ile geçen yıl yaşamını yitiren iş insanı Raif Türk'ün adının verildiği kreş ve gündüz bakımevinin açılışı amacıyla kongre merkezinde tören düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su, Diyarbakırlı iki güzel insan adına yaptırılan, iki güzel hizmetin açılışı için bir araya geldiklerini söyledi.

İnsanların eserleriyle anıldığını ifade eden Su, "Raif ağabeyimiz çok değerli iş insanımız. Yaptığı hizmetler ve çalışmalarla bugün burada onu anıyoruz. Sağolsun eşi ve ailesi onun adına kreş ve gündüz bakımevi yaptı. 5 derslikli, içinde mutfağı, uyuma odası olan çok özel bir hizmeti hayata geçiriyoruz. Diğer bir kardeşimiz Açar'ı da rahmetle anıyoruz. O da çok canla başla çalışan, çalışmasıyla kendisini sevdiren değerli bir kardeşimiz. Her iki hizmetin de ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlileri rahmetle andığını belirten Su, İsrail zulmü altında olan Filistinlilerin yanında olduklarını dile getirdi.

OSB Başkanı Mustafa Fidan da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, mazlum ve masum sivilleri ve çocukları katletmenin, hastanelere saldırmanın bir insanlık suçu olduğunu kaydetti.

Diyarbakır'ın iki değerli insanının isimlerini yaşatmak için yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fidan, "Fabrikalarda üretimin ana lokomotifi olan kadınlarımızın iş sahalarında daha mutlu olmalarını sağlayan bu kreşin Diyarbakır'ın pek çok üretim alanlarına yansımasını ve örnek alınmasını temenni ediyorum. Kreşte, 3 ve 6 yaş arası çocuklar eğitim görecek." ifadelerini kullandı.

Raif Türk'ün eşi Yıldız Türk ise eşinin her zaman kadınlara değer verdiğini, onun vizyonuna sadık kalarak kreşi Diyarbakır'a kazandırdıklarını anlattı.

Kreşin kadınlar için çok önemli bir hizmet olduğunu belirten Türk, şunları söyledi:

"Yıllardır iş dünyasında kadın istihdamını artırmak için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Buradaki somut adımlardan biri kreştir. Kreşler çalışan annelerin iş ve aile yaşamları için daha iyi denge kurmalarına olanak sağlar. Kadın çalışanların çocukları güvenli ve sağlıklı bir ortamda bakıldığında iş verimliliği artar. Dolayısıyla mutlu anneler, mutlu çocuklar, mutlu çalışan kadınlar olsun istiyorum."

Daha sonra kongre merkezi ve kreş ve gündüz bakımevinin açılışı yapıldı.

Törene, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ile çok sayıda iş insanı katıldı.