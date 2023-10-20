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        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

        Diyarbakır'da toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 21:28 Güncelleme: 20.10.2023 - 21:35
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        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
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        Diyarbakır'da toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

        HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

        Filistin ve Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

        HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyesi Mahmut Eminoğlu ile İhvan-Der yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Zeybek, yaptıkları konuşmalarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınadı.

        Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

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