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        Diyarbakır'da Aşık Veysel anıldı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ölümünün 50. yılında Aşık Veysel'i fotoğraf sergisi ve türkülerle andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:58 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:21
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        Diyarbakır'da Aşık Veysel anıldı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ölümünün 50. yılında Aşık Veysel'i fotoğraf sergisi ve türkülerle andı.

        Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, UNESCO tarafından ilan edilen "2023 Aşık Veysel Yılı" kapsamında anma programı düzenledi.

        Programda, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda Prof. Dr. Yaşar Abdi Serin'in Aşık Veysel'i anlatan eserleri sergilendi.

        Hilal Gizem İyidoğan ve Şentürk İyidoğan'ın seslendirdiği Aşık Veysel türküleri dinletisi yapıldı.

        Fotoğraf sergisi, 1 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

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