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        Diyarbakır'da kadınlar Gazze için yürüdü

        Diyarbakır'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:11
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        Diyarbakır'da kadınlar Gazze için yürüdü
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        Diyarbakır'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        HÜDA PAR Diyarbakır Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki Gaziler son durak mevkisinde bir araya gelen kadınlar, "Anneler Gazze için yürüyor" yazılı pankartı açtı.

        Kadınlar, Şanlıurfa Bulvarı güzergahından Yeni Hal kavşağına kadar yürüdü.

        Buradaki bir alışveriş merkezi önünde toplanan kadınlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

        HÜDA PAR Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Habibe Günel, yaptığı açıklamada, Gazze'de çocukların ve kadınların çoğunlukta olduğu sivillere yönelik kitlesel bir vahşet düzenlendiğini söyledi.

        Diyarbakırlı anneler olarak bu vahşete duyarsız kalamayacaklarını ifade eden Günel, uluslararası toplumun buna sessiz kalmasına da anlam veremediklerini belirtti.

        Katliamın bir an önce durdurulması için gerekli adımların atılması gerektiğini dile getiren Günel, ayrıca duyarlı olan herkesi İsrail ürünlerini protesto ederek tüketmemeye davet etti.

        Okunan duanın ardından katılımcılar alandan ayrıldı.

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