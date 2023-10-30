Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla futbol turnuvası yapıldı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kurumlar arası futbol turnuvası düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kurumlar arası futbol turnuvası düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca resmi kurumlarda çalışan personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasına 26 takım başvurdu.

Eleme usulü tek maçın ardından kazanan 13 takım 4 grupta karşılaşmalarını lig usulü oynadı.

Kayapınar Talaytepe Spor Tesislerinde gerçekleştirilen turnuvanın finalinde İl Sağlık Müdürlüğü takımı Dicle Üniversitesi takımı karşısında 8-7 galip geldi.

Turnuvada takımlardan Dicle Üniversitesi ikinci, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi üçüncü, Uzman Ay Yıldız takımı ise dördüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ile kurum müdürleri tarafından takdim edildi.

Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday da katıldı.