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        Diyarbakır'da "Organ Bağışı ve Farkındalık" paneli düzenlendi

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" dolayısıyla panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:23 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:23
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        Diyarbakır'da "Organ Bağışı ve Farkındalık" paneli düzenlendi
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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" dolayısıyla panel gerçekleştirildi.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, ilk başarılı organ naklinin 3 Kasım 1975'te gerçekleştirildiğini ve bundan dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından 3-9 Kasım'ın "Organ ve Doku Bağışı Haftası" olarak kutlandığını anımsattı.

        Türkiye'de 30 bini aşkın hastanın bağış beklediğini ifade eden Pamukçu, uygun donör arayanların yüzde 10'unun çocuklardan oluştuğunu belirtti.

        İlde Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde böbrek ve kornea, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ise böbrek, karaciğer kornea ve kemik iliği nakillerinde başarıyla hizmet verildiğini dile getiren Pamukçu, şunları kaydetti:

        "Bölgemizde 1244 hasta, ilimizde de 551 hasta böbrek, 431 hasta ise karaciğer nakli beklemektedir. İlimizde kornea nakli bekleyen 270, bölgemizde ise 700 hastamız vardır. Diyarbakır'da geçen sene 11 beyin ölümü gerçekleşmiştir ve ilimizde 2, bölgemizde de 4 donör bağışı olmuştur. Hepimiz aslında organ nakli adayı olan kişileriz. Diyarbakır halkını organ bağışı konusunda hassasiyet göstermeye ve organ bağışında bulunmaya davet ediyorum."

        Panele, doktorlar, akademisyenler, stajyerler ve öğrenciler katıldı.

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