Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Bağlar'da altyapı çalışmalarında tahrip olan cadde ve kaldırımlar yenileniyor

        Bağlar Belediyesi kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları sırasında tahrip olan cadde ve kaldırımların yenilenmesi için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:46 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağlar'da altyapı çalışmalarında tahrip olan cadde ve kaldırımlar yenileniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bağlar Belediyesi kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları sırasında tahrip olan cadde ve kaldırımların yenilenmesi için çalışma yürütüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, ilçede yürütülen alt yapı hizmetleri nedeniyle tahrip olan yollarda asfalt, kaldırımlarda ise kilitli parke taşı döşeme çalışması yapılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şirket ve kurumlar tarafından gerçekleştirilen elektrik, doğalgaz ve kanalizasyon çalışmalarında tahrip olan cadde ve kaldırımları yenileyerek tekrar kullanışlı hale getirdiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bu hakemlerle nereye!
        Bu hakemlerle nereye!
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da su borcu yapılandırmasından 30 bin 611 abone yararlandı
        Diyarbakır'da su borcu yapılandırmasından 30 bin 611 abone yararlandı
        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
        Diyarbakır'da yeni imar yerlerinde yol çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'da yeni imar yerlerinde yol çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'da 1 ton 168 kilo esrar ile 243 bin kök Hint keneviri ve skunk e...
        Diyarbakır'da 1 ton 168 kilo esrar ile 243 bin kök Hint keneviri ve skunk e...