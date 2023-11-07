Bağlar'da altyapı çalışmalarında tahrip olan cadde ve kaldırımlar yenileniyor
Bağlar Belediyesi kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları sırasında tahrip olan cadde ve kaldırımların yenilenmesi için çalışma yürütüyor.
Bağlar Belediyesi kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları sırasında tahrip olan cadde ve kaldırımların yenilenmesi için çalışma yürütüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, ilçede yürütülen alt yapı hizmetleri nedeniyle tahrip olan yollarda asfalt, kaldırımlarda ise kilitli parke taşı döşeme çalışması yapılıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şirket ve kurumlar tarafından gerçekleştirilen elektrik, doğalgaz ve kanalizasyon çalışmalarında tahrip olan cadde ve kaldırımları yenileyerek tekrar kullanışlı hale getirdiklerini belirtti.
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