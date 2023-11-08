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        Diyarbakır'da tarımsal sulamayla ilgili yapılan çalışmalar sürüyor

        Diyarbakır'da tarımsal sulamayla ilgili yapılan çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:42 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:03
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        Diyarbakır'da tarımsal sulamayla ilgili yapılan çalışmalar sürüyor
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        Diyarbakır'da tarımsal sulamayla ilgili yapılan çalışmalar devam ediyor.

        DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıyor.

        Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Diyarbakır Kralkızı-Dicle P3 Pompaj Sulama İletim Kanalı, Pompa İstasyonu ve Ana Kanal Yapımı inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        İnşaatların tamamlanmasıyla 239 bin 650 dekar tarım alanının sulamaya açılacağını bildiren Balta, projenin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 17 seviyesinde olduğunu aktardı.

        Balta, "Projenin tamamının hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 1.79 milyar lira katkı ve 23 bin 965 kişilik ek istihdam sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

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