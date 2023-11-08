Diyarbakır'da bir kişiyi öldürmekle suçlanan şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da pastanede bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde dün pastane imalathanesinde, alacak meselesi nedeniyle kavga ettiği usta Kadir Güngör'ü (35) ile tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan S.B'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe çıkarıldığı "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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