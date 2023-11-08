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        Diyarbakır'da bir kişiyi öldürmekle suçlanan şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da pastanede bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 20:28 Güncelleme: 08.11.2023 - 20:28
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        Diyarbakır'da bir kişiyi öldürmekle suçlanan şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'da pastanede bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde dün pastane imalathanesinde, alacak meselesi nedeniyle kavga ettiği usta Kadir Güngör'ü (35) ile tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan S.B'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

        Cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe çıkarıldığı "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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