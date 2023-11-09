Diyarbakır'da engellilerin yaşamını kolaylaştıran araçlar için ücretsiz onarım hizmeti ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince kurulan atölyede engellilerin yaşamını kolaylaştıran akülü araçlar ve tekerlekli sandalyelerin ücretsiz bakım onarımı gerçekleştiriliyor.

ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince kurulan atölyede engellilerin yaşamını kolaylaştıran akülü araçlar ve tekerlekli sandalyelerin ücretsiz bakım onarımı gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Şube Müdürlüğü, engellilere destek amacıyla 2020'de "Engelli Aracı Bakım ve Onarım Atölyesi"ni kurdu.

Engellilerin eli ayağı gibi olan akülü araçlar ve tekerlekli sandalyelerin atölyede ücretsiz bakım onarımı yapılıyor.

Daha önce arızalanan akülü araçları ve tekerlekli sandalyelerini farklı illere tamire gönderen engelliler, atölye sayesinde maddi yükten ve aylarca eve kapanmaktan kurtuldu.

Engelli ve Yaşlı Hizmetler Şube Müdürü Kemal Türk, AA muhabirine, atölyede akülü araçlar ve tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımını yaptıklarını söyledi.

Bugüne kadar 3 yılda yaklaşık 1500 akülü araç ve tekerlekli sandalyenin bakım onarımını yaptıklarını belirten Türk, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızdan bize uzun süre bu konuda talep geliyordu çünkü araçlarını merkez ve ilçelerde tamir edecekleri hiçbir yer yoktu. Bu araçların malzemesi ve tamiratı çok pahalı. Araçların tamiratı pahalı olduğu zaman bizdeki akülü araçlarımızı onlara tahsis ediyoruz."

- Çevre illere de hizmet veriliyor

Şanlıurfa, Adıyaman ve Şırnak gibi çevre illerde yaşayan engellilerin de atölyeyi duyduktan sonra kendileriyle iletişime geçtiğini anlatan Türk, onların araçlarını da tamir ettiklerini kaydetti.

"Bu hizmet çok nadir veriliyor ama aslında çok değerli." diyen Türk, bu hizmetin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Türk, bu yıl içinde de engelli vatandaşlara 100 akülü sandalye ve 150 tekerlekli sandalye hediye ettiklerini sözlerine ekledi.

Atölye sorumlusu Emrullah Güneş ise 2020 yılından bu yana engelli vatandaşların akülü araç ile tekerlekli sandalyelerinin her türlü bakım ve onarımını yaptığını söyledi.

Çevre illerden gelen engellilere de yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Güneş, "Çevre illerde de bu araçları tamirini yapacak yer yok. Bu nedenle bize başvuruyorlar. Biz de yardımcı oluyoruz. Akü, motor, beyin ve şarj cihazı arızalarını gideriyoruz. Gece gündüz, hafta içi hafta sonu fark etmiyor, mümkün mertebe onlara yardımcı olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Araçlarımız bozulunca İstanbul veya Ankara'ya kargo ile gönderiyorduk"

15 yıldır akülü sandalye kullanan Metin Selçuk da atölyeden önce akülü aracı bozulunca çok sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Aracının elektrikli olması nedeniyle özellikle yağmurlu havalarda çok sık arızalandığını ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Araçlarımız bozulunca İstanbul veya Ankara'ya kargo ile gönderiyorduk. Aracın gidip gelme süreci neredeyse 1 ayı buluyordu. O sürede eve hapsoluyorduk, psikolojimiz bozuluyordu. Şu an ise Allah razı olsun atölyede gece gündüz bizimle ilgileniyorlar. Hangi saatte ararsak arayalım yardımcı oluyor. Bazen yolda kalıyoruz ve arayınca hemen bize bilgi veriyor, yardımımıza geliyorlar. Nasıl araçlar yolda kalınca yol yardımını arıyor, gelip yardım ediyorlarsa biz de yolda kalınca atölyeyi arıyoruz. Gelip aracımızı tamir ediyorlar. Çok mutluyuz. Daha arızalanır korkusuyla aracımıza binmeye kıyamıyorduk ancak şimdi istediğimiz yere gidiyoruz."

Yaklaşık 20 yıldır akülü araç kullanan Mehmet Araç ise atölyeden önce akülü araçlarını tamir ettirmekte çok zorlandığını anlattı.

Artık gönül rahatlığıyla aracına bindiğini dile getiren Araç, "Araçlarımız en çok tekerlek ve beyin arızası veriyor. Çocuklar ilk başta babalarına dertlerini anlatır ya bizim de elimiz ayağımız Emrullah hoca olduğu için ona koşuyoruz." diye konuştu.