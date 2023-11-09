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        Diyarbakır'da "1. Mezopotamya Gastronomi Zirvesi" başladı

        Diyarbakır'da, gastronomi alanında araştırmacıların katılımıyla 3 gün sürecek "1. Mezopotamya Gastronomi Zirvesi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:50 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:50
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        Diyarbakır'da "1. Mezopotamya Gastronomi Zirvesi" başladı
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        Diyarbakır'da, gastronomi alanında araştırmacıların katılımıyla 3 gün sürecek "1. Mezopotamya Gastronomi Zirvesi" başladı.

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, ABD, Almanya, İtalya ve Lübnan'dan araştırmacıların yanı sıra Türkiye'de farklı üniversitelerden, uluslararası kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından akademisyenler, araştırmacılar ve uzmanlar katıldı.

        Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, DTSO Konferans Salonunda düzenlenen zirvenin açılışında, Diyarbakır'ın sadece biyoçeşitlilik değil, kültürel çeşitliliği asırlar boyunca barış içerisinde yaşatabilme yeteneği bulunan bir şehir olduğunu söyledi.

        Eker, "Şehrin mimarisi çoğulcu kültüre ve birlikte barış içerisinde yaşamaya hizmet ediyor. Şehir merkezinde tarihi surlar içerisinde Avrupa'daki şehirlerin aksine farklılıklar bir arada yaşadı. Diyarbakır'ın gündemi son 40 yılda başka şeyler oldu. Başka gündem maddelerimiz oldu. Dolayısıyla biz, tarihi, arkeolojiyi, kültürü, sanatı, edebiyatı, dili ve yemekleri anlatmadık. Umarım bu zirve buraya dikkati çeker." ifadelerini kullandı.

        DTSO Başkanı Mehmet Kaya da kentin sahip olduğu zenginliğin araştırılması, turizme kazandırılması ve ekonomik kalkınma sağlanması için zirvenin önemli olduğunu kaydetti.

        Zirve öncesinde peynir envanteri, endemik bitkiler saha çalışması, coğrafi işaretli ürünler araştırma raporu, gastronomi eylem planı ve kaybolmaya başlamış yöresel lezzetler saha çalışması gibi farklı alanlarda yereldeki bilgiyi derlemeye çalıştıklarını bildiren Kaya, şöyle konuştu:

        "Zirve öncesi ciddi bir akademik çalışma yaptık. Öncelikle profesyonel eğitim programları, yöresel ürün workshopları ve yöresel ürünler ile yeni reçete atölyeleri düzenledik. Daha sonra 5 farklı ilçemizi içine alan tescilli Boğazkere üzümü ve örgü peyniri tadım etkinliği düzenledik. Eylül ayı sonunda da Hevsel Bahçeleri'nin kentin gastronomi kültüründeki yerini anlatmak için Hevsel Şenliği düzenledik. Zirveden beklentimiz Gastro İnovasyon Merkezi'ne dair bize farklı yaklaşımlar sunması ve yeni işbirlikleri kurarak sahip olduğumuz zengin Mezopotamya sofrasını doğru bir şekilde tanıtabilmesidir. Zirvenin, ilimiz için önemli sonuçlar yaratmasını temenni ediyorum."

        Konuşmasının ardından Eker, "Mezopotamya'da Tarım ve Gıdanın Öyküsü" konusunda sunum yaptı.

        Zirve, alanında uzman akademisyenlerin sunumuyla sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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