Diyarbakır'da öğrencilere yönelik "Organ Bağışı ve Organ Nakli" semineri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde eğitim gören bilgievi ve akademi lise öğrencilerine "Organ Bağışı ve Organ Nakli" semineri düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde eğitim gören bilgievi ve akademi lise öğrencilerine "Organ Bağışı ve Organ Nakli" semineri düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı eğitimlerine ve sosyal kültürel çalışmalarına devam eden bilgievi ve akademi lise öğrencilerine yönelik 3-9 Kasım "Organ Bağışı Haftası" kapsamında seminer verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından verilen seminerde, organ bağışı ve organ naklinin önemi anlatıldı, öğrencilerin merak ettiği sorular yanıtlandı.