Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:33 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de kılınan cuma namazından sonra toplanan grup, İsrail karşıtı slogan attı, döviz taşıdı.

        Memur-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, burada yaptığı açıklamada, soykırım suçu işleyen İsrail'in yaptığı saldırılarda hiçbir kural, kaide ve ölçü tanımadığını söyledi.

        Terör şebekesinin Gazze'ye yaptığı hava saldırılarında, kadın, çocuk, yaşlı ve bebeklerin katledildiğini aktaran Tekdemir, Filistin'de her 10 dakikada bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

        Gazze'nin, açık hava hapishanesinden adeta çocuk mezarlığına dönüştürüldüğünü ifade eden Tekdemir, şöyle konuştu:

        "Hayatta kalan çocuklar ise ailelerini, evlerini, yakınlarını kaybederek her türlü zulmü görmektedirler. Gazze'ye atılan bombaların şiddeti ve tahribatı Hiroşima'ya atılan atom bombasının şiddet ve tahribatının iki katına ulaşmıştır. Gazze'nin yarısı yıkık ve virane hale getirilmiştir. Yıkım ve soykırım suçlarını işleyen siyonistler, insanlığa ve vicdana da savaş açmışlardır."

        Daha sonra Gazze'de hayatını kaybedenler için dualar edildi.

        - Batman

        Batman'da sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı ve dua programı düzenlendi.

        Mehmet Emin Terece Camisi'nde düzenlenen programda, vatandaşlar cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılarak hayatını kaybedenler için dua etti.

        - Mardin

        Mardin'de 56 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluş Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelenler İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

        Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların da katıldığı programda, yarım saat oturma eylemi yapıldı, hayatını kaybedenler için dua edildi.

        İsrail karşıtı slogan atan grup, sık sık tekbir getirdi.

        - Şırnak

        Şırnak'ta da Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı"nda mevlit programı düzenlendi.

        Mevlitte, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar tarafından dua edildi.

        Platform Başkanı Abdullah Çatı, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını, İsrail'in bebek, çocuk, kadın ayrımı yapmaksızın tüm Gazze halkına yönelik saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

        Çatı, şöyle konuştu:

        "Masum insanların canları, evlerinde, ambulanslarda, hastanelerde, okullarda, çadırlarda kısaca aklınıza gelebilecek her yerde hedef alınmaktadır. Ayrıca, temel yaşam için gerekli olan kaynaklara saldırılarak Gazze halkı açlığa, susuzluğa, elektriksizliğe ve başta tıbbi malzemeler olmak üzere her türlü insani yardımdan yoksunluğa mahkum edilmekte, adeta bir soykırım planı icra edilmektedir. Birilerin buna 'dur' demesi gerekir. Artık bıçak kemiğe dayandı. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir an önce son bulması için tüm İslam ülkelerinin birlik içerisinde hareket edip, üzerine düşeni yapması gerekir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 280 kilogram esrar, 284 bin 500 kök Hint keneviri ele geçiril...
        Diyarbakır'da 280 kilogram esrar, 284 bin 500 kök Hint keneviri ele geçiril...
        Diyarbakır'da cuma namazı çıkışı İsrail protestosu
        Diyarbakır'da cuma namazı çıkışı İsrail protestosu
        Diyarbakır'da öğrencilere yönelik "Organ Bağışı ve Organ Nakli" semineri
        Diyarbakır'da öğrencilere yönelik "Organ Bağışı ve Organ Nakli" semineri
        Diyarbakır'da "Eskimeyen Ezgiler" dinleyiciyle buluştu
        Diyarbakır'da "Eskimeyen Ezgiler" dinleyiciyle buluştu
        Diyarbakır'da 480 yıl önce yaptırılan içme suyu şebekesinin bir kısmı daha...
        Diyarbakır'da 480 yıl önce yaptırılan içme suyu şebekesinin bir kısmı daha...
        Üstün yetenekli çocuklar seralarda çiçek ile tıbbi ve aromatik bitkiler yet...
        Üstün yetenekli çocuklar seralarda çiçek ile tıbbi ve aromatik bitkiler yet...