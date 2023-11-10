Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 8 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Diyarbakır'da düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7-9 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 169 kilo 670 gram skunk, 1 kilo 329 gram esrar ve türevleri, 34 gram metamfetamin, uyuşturucu nitelikli 4 hap, 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüphelilerden 37'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan diğer 8 zanlı, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan tutuklandı.
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