Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 8 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7-9 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 169 kilo 670 gram skunk, 1 kilo 329 gram esrar ve türevleri, 34 gram metamfetamin, uyuşturucu nitelikli 4 hap, 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelilerden 37'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan diğer 8 zanlı, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan tutuklandı.