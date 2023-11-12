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        Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 12 katlı bina yıkım esnasında çöktü

        Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 12 katlı bina yıkım işlemi esnasında çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 17:34 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:34
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        Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 12 katlı bina yıkım esnasında çöktü
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        Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 12 katlı bina yıkım işlemi esnasında çöktü.

        Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan 12 katlı bir bina, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gördüğü için boşaltıldı.

        Binanın yıkımı için çevresindeki binaların da boşaltılmasının ardından uzman ekiplerin gözetimi ve polisin güvenlik önlemleri altında, iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

        Yıkım çalışması sırasında bina kısa sürede çöktü.

        Binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan, binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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