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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

        Diyarbakır'da 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin yunus ekibine ait motosiklete çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 18:58 Güncelleme: 12.11.2023 - 18:58
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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
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        Diyarbakır'da 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin yunus ekibine ait motosiklete çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

        Polis ekipleri, merkez Kayapınar ilçesi Ahmet Arif Caddesi'nde uygulama yaptıkları sırada "dur" ihtarına uymayarak kaçan 23 FN 454 plakalı otomobili takibe aldı.

        Takip sürerken otomobil "Yunus" olarak da adlandırılan motosikletli polis timinin kullandığı motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yakalanan otomobil sürücüsü A.E.A. gözaltına alındı.

        16 yaşında olduğu tespit edilen sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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