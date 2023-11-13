Diyarbakır'da "Uyanış Gençlik 2. Tenis Turnuvası" başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Uyanış Gençlik 2. Tenis Turnuvası" başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca, "uyanış gençlik" sloganıyla yapılan turnuvada sporcular yeteneklerini sergiledi.

Kayapınar ilçesindeki "75 Kapalı Kortlar"da yapılan müsabakalara yaklaşık 150 öğrenci katıldı.

Ailelerinin de katılarak sporculara destek verdiği turnuvada "8-10", "10-12", "12-14" ve "14-18" yaş grubu çocuk ve gençler mücadele etti.

10 gün sürecek turnuvada dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verilecek.