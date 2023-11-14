"Hızır'la Kırk Saat Görsel Sanat Sergisi" Diyarbakırlı sanatseverlerle buluşacak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Hızır'la Kırk Saat Görsel Sanat Sergisi"ni sanatseverlerle buluşturacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Hızır'la Kırk Saat Görsel Sanat Sergisi"ni sanatseverlerle buluşturacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, vefatının 2. yıldönümünde Sezai Karakoç anısına İbrahim Yılmazer'in "Hızır'la Kırk Saat Görsel Sanat Sergisi"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Serginin açılış gününde çeşitli konferanslar ve şiir dinletileri yapılacak. Ayrıca Yılmazer, açılış günü ziyaretçilere eserleri hakkında bilgi verecek.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde 16 Kasım'da açılacak olan sergi kasım ayı boyunca ziyaret edilebilecek.