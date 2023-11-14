Diyarbekirspor yöneticileri basınla buluştu TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor Başkanı Serkan Genç ve yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktör Süleyman Gökhan Karaaslan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor Başkanı Serkan Genç ve yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktör Süleyman Gökhan Karaaslan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Genç, takım olarak her zaman eleştirilere açık olduklarını söyledi.

Önceki yönetiminin tesis konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadığını, eski yönetimin girişimlerinden dolayı böyle bir tesise sahip oldukları için mutlu olduklarını belirten Genç, emeği geçenlere teşekkür etti.

Memleketlerine hizmet etmek istediklerini ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Projelerde kentin gençlerine çok önem veriyoruz. Futbol olarak gelecek gördüğümüz altyapıdaki gençleri tesisimizde yetiştirmek isteriz. Tesisimiz olmadığı için geçen sene çok büyük sorunlar yaşadık. Takımı maç günü alıp İstanbul'a götürüyor, Sancaktepe tesislerinde kalıyorduk. Maç günü futbolcular tekrar buraya geliyordu."

Lig'e iyi başladıklarını sonra bir kaç maçta yenilgi olunca sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Genç, Diyarbekirspor'da teknik direktörlük görevine getirilen profesyonel liglerin en genç teknik direktörü Süleyman Gökhan Karaaslan'a değindi.

Genç, "Hocamız geldiği günden beri iyi bir takım ruhu yakaladık. İnşallah hep beraber takımı iyi bir yere getirmek istiyoruz." dedi.

Teknik direktör Süleyman Gökhan Karaaslan da 30 yaşında olduğu için "en genç teknik direktör" unvanını aldığını belirterek, bu işe erken yaşta başlamanın avantajlarını yaşadığını söyledi.

Diyarbekirspor ile yolunun kesiştiğini e takıma geldiğini anlatan Karaaslan, "Takımın eksiklerini gidermek ve olumsuz havayı pozitife çevirmek anlamında güzel bir ivme yakalamayı umuyoruz. Şu an oyunumuz gelişmeye devam ediyor. Oyuncularımız karakter olarak tam bir profesyonellik içerisinde çalışıyor. İlk hedefimiz takımı play-off potasının içerisine sokmak daha sonrada üst lig için yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'de birçok kulüpte bu tür fiziki ortamlara sahip tesis yok. Diyarbekirspor'un tesisleşme anlamında şanslı olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.