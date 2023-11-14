Diyarbakır'da sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerinden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki Diyarbakır'da sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Diyarbakır'da sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi öncülüğünde polikliniklerin önünde, ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanan doktorlar, sağlık personeli ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'de sivillerin bulunduğu hastaneleri bombalamasını protesto etti.

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Eşref Araç, yaptığı açıklamada, İsrail'in uyguladığı baskı, zulüm ve katliamlarda kadın, çocuk, hasta ve sağlık çalışanı ayrımı olmaksızın binlerce insanın yaşamını yitirdiğini söyledi.

İsrail'in uluslararası hukuk ve savaş normlarına tamamen aykırı bir şekilde hareket ettiğini ifade eden Araç, İsrail'in masum sivilleri hedef alarak gerçekleştirdiği katliamları şiddetle kınadıklarını belirtti.

Araç, "Gazze'de yaşayan insanları temel haklarından mahrum bırakma amacıyla uygulanan bu kuşatma ve barbar saldırılar, sadece uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmayıp, aynı zamanda insani değerlere de tamamen aykırıdır. Özellikle çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler dahil savunmasız sivillerin hedef alınmasını, insanlığa karşı işlenmiş bir soykırım olarak görüyoruz. Bu acımasız saldırıların bir an önce durdurulması ve sorumlularının uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için uluslararası toplumu acil bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de bulunan hastanelere yaptığı saldırıların sadece sağlık hizmetlerini engellemekle kalmadığını, aynı zamanda hastaların ve oralara sığınanların güvenliğini de ciddi şekilde tehlikeye attığını dile getiren Araç, sağlık çalışanlarının tarafsızlık ilkesi gereği savaş ve çatışma ortamlarında dahi insan hayatını koruma ve tedavi etme görevini yerine getirdiğini aktardı. Araç, şunları söyledi:

"Ancak yaşanan olaylarda hastaneler ve sağlık kuruluşları bilinçli bir şekilde hedef alınmakta, sağlık çalışanları ise saldırılara maruz kalmaktadır. Bu durum sağlık çalışanlarının hayatını riske atmaktan öte, savaşın yıkıcı etkilerini artırarak masum insanların tedavi olma haklarını da engellemektedir. Uluslararası toplum olarak, bu tür vahşi saldırıları sert bir şekilde kınamalı ve benzer olayların önlenmesi için etkili adımlar atmalıyız. Vicdan sahibi sağlık çalışanları olarak İsrail'in Gazze'de günlerdir sürdürdüğü katliamlara 'dur' demek için buradayız."

DÜ Tıp Fakültesinde okuyan Filistinli öğrencilerden Eymen Muhammed ise Filistin'de akrabalarının yaşadığını, onların hayatlarından endişe ettiğini söyledi.

İsrail'in hastaneleri, kadınları ve masum çocukları hedef aldığını belirten Muhammed, "Hastaneleri bombalamaları bütün savaş kurallarına aykırıdır. Hastaları, kadınları, bebekleri hastanedeyken bombalayıp öldürüyor. Onları protesto etmek için buradayız." dedi.

Malik Hazne de akrabalarının Batı Şeria'da olduğunu söyledi.

İsrail'in zulmüne karşı toplandıklarını dile getiren Hazne, "Hastaneleri, çocukları bombalamamaları için buraya geldik. Tüm yasalarda bu savaş suçudur. Çocukları öldüremezsiniz, hastaları hastanede bombalayamazsınız, bu suçtur." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından İsrail aleyhine slogan atan grup daha sonra dağıldı.