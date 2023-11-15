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        Diyarbakır'da tarla sürerken silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde tarla sürerken silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 15:10 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:10
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        Diyarbakır'da tarla sürerken silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde tarla sürerken silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Köşk mezrasında S.K. (45), aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akrabaları M.K. (56) ile K.K'ye (35) tarla sürdükleri sırada uzun namlulu silahla ateş etti.

        Silahlı saldırıda M.K. ile K.K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan M.K. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hazro Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        K.K. ise Kocaköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Jandarma ekipleri saldırının ardından kaçan S.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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