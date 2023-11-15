Diyarbakır'da "Uyanış Gençlik 2. Tenis Turnuvası" devam ediyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Uyanış Gençlik 2. Tenis Turnuvası" devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Uyanış Gençlik 2. Tenis Turnuvası" devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen turnuvada sporcular yeteneklerini sergiliyor.

Gençler ve çocuklar, Kayapınar ilçesinde bulunan 75 Kapalı Kortlarda oynanan tenis müsabakalarına yoğun ilgi gösteriyor.

Aileler de çocuklarını yalnız bırakmayarak saha kenarında onlara destek veriyor.

Sporcular, turnuvada "8-10", "10-12", "12-14" ve "14-18" yaş olmak üzere 4 kategoride mücadele ediyor.

Heyecan ve kıyasıya mücadele ile geçen maçlar ara tatilin birimine kadar devam edecek. Turnuvada dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verilecek.

Sporculardan Dilşah Özer, etkinliğin keyif dolu geçtiğini belirterek, "Hocalarım sayesinde turnuvaya katıldım. Zaten 5 yıldır tenis oynuyordum. Buraya katılmak hem eğlenmemi hem de bu sporda kendimi geliştirmemi sağladı. Emek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ela Azık ise rakiplerini yenerek dereceye girmek istediğini belirterek, bu tür turnuvaların sürmesini istediklerini kaydetti.