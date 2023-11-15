DBB Türk Müziği Topluluğu yeni seslerini arıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, musikiye yeni sesler kazandırmak amacıyla seçmeler yapacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Türk Müziği Topluluğu, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğinin araştırılması, öğretilmesi, yaygınlaştırılması ve uygulamalarını konser vererek halkın beğenisine sunmak amacıyla 18 yaş ve üstü vatandaşların gönüllülük esasıyla kayıt yaptırabileceği seçmeler gerçekleştirecek.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ne şahsen yapılacak başvurular, 24 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek.

Kayıtların sona ermesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Topluluğu yeni sesleri, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde 25 Kasım'da yapılacak seçmelerle belirleyecek.