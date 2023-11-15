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        Diyarbakır'da eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı

        Diyarbakır'da toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ya da broşür dağıtma, afiş ya da pankart asma gibi eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 21:27 Güncelleme: 15.11.2023 - 21:27
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        Diyarbakır'da eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı
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        Diyarbakır'da toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ya da broşür dağıtma, afiş ya da pankart asma gibi eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ceza infaz koşullarının gündeme getirilmesi amacıyla İmralı Cezaevinin bağlı bulunduğu Bursa'ya yapılacağı öğrenilen "Sözde İmralı tecridine karşı Gemlik'e özgürlük yürüyüşü" konulu kitlesel eylem ve etkinlikle ilgili olarak Bursa Valiliğince yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ya da broşür dağıtma, afiş ya da pankart asma gibi eylem ve etkinliklerin, 22 Kasım saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklandığının duyurulduğu belirtildi.

        Diyarbakır'dan da bahse konu eylem ve etkinlikle alakalı katılım-geçiş olabileceği veya bu ilde de eylem ve etkinlik yapılabileceğinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden yalnızca bahse konu eylem-etkinlik konusu ile ilgili sınırlı kalmak üzere, açık alanlarda yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri) her türlü eylem, il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinden bahse konu etkinliğe (Jandarma bölgesi dahil) katılmak isteyen veya diğer illerden bahse konu etkinliğe gitmek amacıyla il sınırlarımıza girerek geçiş yapmak isteyen araç, şahıs ve grupların girişleri/çıkışları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince 16 Kasım saat 00.01'den 19 Kasım saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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