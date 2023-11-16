Kitap mezadı Diyarbakırlı öğrencilerle buluşacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin her ay farklı bir mekanda düzenlediği "kitap mezadı" lise öğrencileriyle buluşacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin her ay farklı bir mekanda düzenlediği "kitap mezadı" lise öğrencileriyle buluşacak.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kitap mezadını bu ay merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirecek.
Kitapseverlerin özellikle basımı bitmiş olan kitaplara ulaşabilmesi ve ellerinde bulunan okunmuş kitapları satması için düzenlenen mezat, okuyucuya 5 liradan başlayan fiyatlarla okuduğu kitabı satma veya başka kitapları alma imkanı sunuyor.
Vatandaşlar mezat sayesinde Felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, bilim, teknoloji, sanat, psikoloji, ekonomi, edebiyat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sinema, tiyatro, müzik, resim gibi Türkçe, Arapça, Osmanlıca, Farsça, Almanca, İngilizce dillerinde eski ve yeni eserleri açık artırma yoluyla uygun fiyata alma fırsatı buluyor.
Mezat 22 Kasım'da saat 14.00'te vatandaşlara açık olarak Sosyal Bilimler Lisesi'nde yapılacak.
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