Diyarbakır'da 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Silvan-Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde iki kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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