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        Diyarbakır'da 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 23:38 Güncelleme: 18.11.2023 - 23:38
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        Diyarbakır'da 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Silvan-Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde iki kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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