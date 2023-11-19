DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin Diyarbakır il başkanlığını ziyaret etti:

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bunun adı düpedüz işgaldir, soykırımdır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Aksakal, partisinin merkez Kayapınar ilçesindeki il binasını ziyaret etti.

Burada partililer tarafından karşılanan Aksakal, beyaz güvercin uçurdu.

Partililerle görüşen Aksakal, Diyarbakır'ın partileri için önemli illerden biri olduğunu belirterek, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentteki temasları kapsamında Diyarbakır annelerini de ziyaret edeceğini ifade eden Aksakal, "Onlar büyük bir umutla ve hevesle evlatlarına kavuşacakları günü bekliyorlar. Umuyor ve diliyorum ki en kısa sürede PKK terör örgütü Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarılmış olacak, onlar da (Diyarbakır anneleri) evlatlarına kavuşmuş olacak." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Aksakal, bu yaşananların tarihi bir sürece dayandığını belirtti.

Aksakal, şunları kaydetti:

"Bunun adı düpedüz işgaldir, bir soykırımdır. Cumhurbaşkanı'mızın gerek bu bölgede gerekse Türk devletleri bölgesinde gerekse de Avrupa'da ciddi diyalogları, istişareleri var. Türkiye en yakın zamanda etkili bir vaziyet alacaktır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Aksakal, daha sonra parti binasında DSP İl Başkanı Ali Artun ve partililerin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısına katıldı.