Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, devam eden yoğun yağış nedeniyle Bismil ve bağlı köylerde 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.
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