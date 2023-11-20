Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, devam eden yoğun yağış nedeniyle Bismil ve bağlı köylerde 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.