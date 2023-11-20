Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla ateş edilen M.T. yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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