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        Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik yapıldı

        Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 17:11 Güncelleme: 03.12.2023 - 17:11
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        Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik yapıldı
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        Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Merkez Yenişehir ilçesinde bir alışveriş merkezinde "Seni anlıyorum, yanındayım" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte işitme, görme ve bedensel engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukların anlaşılması, empati kurulması amacıyla parkur oluşturuldu.

        Çekilen kurayla etkinliğe katılan vatandaşlardan bazıları gözü bağlanarak bastonla yön bulmaya çalıştı bazısı ise tekerlekli sandalye kullandı kimi vatandaşlardan ise kulaklıkla yüksek seste müzik dinletilerek konuşulanları anlamaları istendi.

        Alışveriş merkezine gelen vatandaşlardan kura ile bu üç uygulamadan birini seçerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi personelinin yardımıyla bunu gerçekleştirmeleri istendi.

        AR-GE birimi çalışanı Kadri Kaya yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle insanlarda farkındalık sağlamak için bu projeyi hazırladıklarını söyledi.

        Kaya, etkinlikte önce çekilişler yapıldığını daha sonra çekilişlere göre sosyal, kültürel, sağlık, spor ve eğitim konularında toplumsal farkındalık oluşturduklarını belirtti.

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