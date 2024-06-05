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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da yine korkutan manzara - Öne Çıkan Haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yine korkutan manzara

        Kartal'da 5 katlı bir binanın 2. kat balkonunda çökme meydana geldi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda bina sakinleri tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 21:12 Güncelleme: 05.06.2024 - 21:19
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        Kartal'da 5 katlı binanın 3. katında bulunan balkon çöktü. Çöken balkondan aşağı düşen moloz parçaları 2. kattaki balkona zarar verdi, olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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        Olay, saat 17. 45 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Hacılar Caddesi Ardıç Ağacı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi.

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        İddiaya göre, yaklaşık 30 yıllık olan binanın 3. katında bulunan balkon bilinmeyen bir nedenle çöktü.

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        Çöken balkonun moloz parçaları, 2. kattaki balkonun üzerine ve yola saçıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada hasar meydana geldi.

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        İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

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        Polis ekipleri, sokak üzerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

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        Çöken balkondan saçılan molozlar Kartal Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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