Her şey ailesinin gözü önünde oldu

Sultangazi Cebeci parkında piknik yapan Cengiz T.'yi ailesinin gözü önünde darbettikten sonra silahla ateş ederek bacağından yaralayan şüpheliler yakalandı. Yakalanan 3 kişi cezaevine gönderilirken 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sultangazi Esentepe Mahallesi Cebeci Parkında 2 Haziran Pazar günü ailesi ile piknik yapmaya giden Cengiz T., iddiaya göre parkta çocukları ile top oynarken, yakınlarında bulunan bir kişiye, topun kendisine çarpmaması için dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. Uyarılan kişi, Cengiz T. ile sözlü tartışmaya girdi.

Bu sırada tartışmaya, şüphelinin parktaki arkadaşları da dahil oldu. Kısa bir süre sonra, bu kişiler Cengiz T.'ye saldırmaya başladı. Uyardığı kişi ve arkadaşları, Cengiz T.'yi ailesinin gözü önünde darbetti.