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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer müjdesi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer müjdesi!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesi kongre üyelerine seslendi. Cumartesi günü herkesi erkenden stadyuma davet eden Ali Koç, transfer çalışmalarıyla ilgili de sarı-lacivertli camiaya müjde verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 22:08 Güncelleme: 05.06.2024 - 22:11
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesi kongre üyeleriyle bir araya geldi.

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        Transfer çalışmaları hakkında önemli mesajlar veren Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

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        "CUMARTESİ SABAH ERKENDEN GELİN"

        "Seçimin sonucu ne olursa olsun kazanan Fenerbahçe olsun. Liderimiz kim olursa olsun onun etrafında 3 sene için birleşmemiz lazım. Sizden rica ediyorum kime oy verecekseniz verin Cumartesi sabah erkenden gelin."

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        "3-4 ÖNEMLİ TRANSFER YAPACAĞIZ"

        "Bütün kaynaklarımızı teknik direktör için harcamadık. İyi bir cephanemiz olduğunu düşünüyorum. Bu sene hedefimiz cam tavanı kırıp şampiyon olmak. 3-4 tane nokta atışı önemli transferler yapacağız."

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        "BELİRLİ NOKTAYA GELDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"

        "Konuştuğumuz, belirli bir noktaya geldiğimiz oyuncular var. İmzalamadan açıklamayacağız. Şunu bilin; doğru yoldayız, doğru kadro mühendisliği yapıyoruz."

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