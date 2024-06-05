Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer müjdesi!

"CUMARTESİ SABAH ERKENDEN GELİN"

"Seçimin sonucu ne olursa olsun kazanan Fenerbahçe olsun. Liderimiz kim olursa olsun onun etrafında 3 sene için birleşmemiz lazım. Sizden rica ediyorum kime oy verecekseniz verin Cumartesi sabah erkenden gelin."